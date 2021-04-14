«Электровесна»: петербуржцы смогут сдать на переработку отслужившую технику в рамках акции от «РазДельный Сбор»

Вся собранная в рамках акции «Электровесна» техника уедет на переработку. Принимать будут строго технику вестом до 20 килограммов.

Сдать можно:

Компьютерное оборудование, гаджеты и офисную технику, мобильные телефоны, планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода, кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники бесперебойного питания, портативные аккумуляторы, стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и терминалы, пульты

Мониторы и телевизоры

Микроволновые печи, варочные панели

Мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы, депиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы, фены, приборы учета электроэнергии

Кондиционеры, холодильники, морозильники

Электроинструменты, фототехнику, колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и другие электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака

Принять не смогут:

Опасные отходы — лампы (энергосберегающие, люминесцентные, светодиодные, в том числе гирлянды из них), батарейки, ртутные градусники

Расходные материалы — видео и аудио кассеты, картриджи, диски

Медицинское оборудование (в том числе электронные градусники), игрушки на радиоуправлении, дроны, электросамокаты, игрушки для взрослых, настольные лампы, крупногабаритную бытовую технику более 20 килограммов

Акция «Электровесна» пройдет в Петербурге 17 апреля — посмотреть адреса можно здесь. 24 апреля акцию проведут в Гатчине, Ивангороде и Кингисеппе. Также 17 апреля сдать технику на переработку можно будет в Луге, Подпорожье и Тихвине.