До 2024 года в Ленобласти планируют построить семь мусороперерабатывающих комплексов

Наиболее крупные объекты по обращению с отходами планируют разметить в Выборгском районе вблизи поселения Первомайское, а также в Гатчинском районе рядом с деревней Шаглино. Предполагаемая мощность этих комплексов составит до 1 миллиарда тонн твердо-коммунальных отходов, а площадь — 191 и 73 гектара.

Четыре других комплекса будут обладать мощностью от 100 до 300 тысяч тонн отходов. Они могут появиться в Волховском районе поблизости от деревни Кути, во Всеволожском районе недалеко от поселка Рахья, в Кингисеппском районе рядом с деревней Первое Мая, в Кировском районе Ленобласти вблизи поселка Мга, а также в Приозерском районе севернее поселка Тракторное.

Территориальная схема планирования также предполагает создание в Ленобласти предприятий по размещению отходов общей проектной мощностью до 9 миллионов тонн отходов. В настоящий момент документ Минэкономразвития проходит согласование, его окончательный вариант должен быть представлен в III-IV квартале 2021 года. Все комплексы планируется построить до 2024 года.