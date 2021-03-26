Исследование: в России скорость глобального потепления значительно превосходит среднюю по земному шару

Прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и в целом по земному шару. Осредненная по территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха, отклонение от среднего, составила +3.22 градуса — более чем на 1 градус выше предыдущего максимума 2007 года. Также в целом по России годовые суммы осадков несколько выше нормы — 106%.

Отмечается стабильный тренд на сокращение ледового покрова Арктики: с 1980-х годов в районе Северного морского пути уменьшение составило 5–7 раз, в отдельные годы трасса к концу лета почти освобождается ото льда. В 2020 году площадь ледового покрова к сентябрю сократилась до рекордно низкого уровня — 26 тысяч квадратных метров.

«В последнее десятилетие преимущественно в ранние сроки наблюдается вскрытие большинства рек ото льда, в то время как ледостав происходит позже обычного. Растет мощность сезонно-талого слоя вечной мерзлоты. На юге Европейской части России в летний период на фоне быстрого роста средних температур сокращается влагообеспеченность, возрастает риск засухи», — отмечают в Росгидромете.

В целом для суши земного шара 2020 год оказался самым теплым, а глобальная температура с учетом температуры у поверхности океана стала второй в истории и первой в Северном полушарии. По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару и составляет 0.51 градуса за десятилетие.