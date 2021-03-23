Как работает проект «Артэко», объединивший сервис по сбору вторсырья, завод по переработке и экотакси

Лауреат премии «Петербург будущего» в номинации «Экологический проект» — компания «АртЭко». Это завод по переработке, установка контейнеров для раздельного сбора во дворах (их почти 1500 по всему городу!) и такси, которое забирает вторсырье. «Собака.ru» поговорила с сооснователем проекта Талгатом Мурзабулатовым о том, как и почему они с партнером Артемом Арюшенковым создали целый комплексный сервис раздельного сбора.
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Команда «АртЭко». Талгат Мурзабулатов — справа
Как и когда появилось «АртЭко»?
В 2010 году я жил в Москве и пытался запустить раздельный сбор в городе Химки. Составил логистику, согласовал площадки во дворах, спроектировал и изготовил контейнеры. Но в последний момент муниципалы отказались от проекта, сказали, что баки не эстетично выглядят.
В 2017 году я переехал в Петербург и увидел, что на «Авито» продают 23 контейнера под раздельный сбор – у меня остался бизнес-план, и это был знак, что надо пробовать снова. Арендовал «Газель», купил пресс и начал работать.
Я стал искать переработчиков и познакомился с Артемом Артюшенковым, который только-только запустил свою производственную линию по переработке пластика ПЭТ — ему остро не хватало сырья. Я начал ему как контрагент возить бутылки. Так мы закрыли боли друг друга – он проинвестировал в меня и помог увеличить количество контейнеров, я же давал ему пластик, чтобы он мог загрузить свою линию. К 2019 году установил более 70 контейнеров — все в Приморском районе.
До прошлого лета все шло неплохо, пока пластик сильно не упал в цене – примерно на 35%. Весь рынок осел, говорят, из-за падения цен на нефть, что звучит правдоподобно. Переработка стала дороже получаемого сырья. Порознь мы с Артемом пропали бы с рынка, но решили объединиться.
Оперативно нашли инвестора – компанию Спецтранс ЖСК, занимающуюся вывозом мусора, и стали расширяться. Закупили мусоровозы, контейнеры и погнали. В развитие только одного раздельного сбора было вложено примерно 25 миллионов. Когда это окупится – неизвестно. После этого кто-то еще скажет, что отходы – золотое дно?
Что сейчас из себя представляет «АртЭко»?
Мы являемся и вывозящей компанией, и заготовителями, и переработчиками в одном лице. Это наша главная особенность, которая обеспечивает устойчивость – такой комплексный сервис раздельного сбора. Пластик из контейнеров мы собираем, увозим, а потом досортировываем, моем, дробим и высушиваем. Из полученных хлопьев делаем материал флекс, который продаем предприятиям.
Еще год назад у нас было около 80 контейнеров, а сегодня по Петербургу курсирует три наших мусоровозова, три «Газели» и один «УАЗик», которые объезжают 520 контейнеров со стеклом, 907 с пластиком, 15 с алюминием и 15 экодомиков с макулатурой. Многие думают, что мы выигрываем какие-то гранты или нам ТСЖ платит деньги за вывоз, но мы забираем сырье бесплатно. От государства мы не получали никакой поддержки, все это — наши деньги и заслуга инвестора, который видит большой потенциал в раздельном сборе, ведь за ним действительно будущее. Многие предприятия по переработке закрылись в пандемию, мы же наоборот – выросли. Наши контейнеры есть во всех района Петербурга, а также в Буграх, Мурино, Сестрорецке, Репино, Кудрово.
Также мы запустили сервис по вывозу вторсырья — «АртЭкотакси». Туда можно сдать все виды пластика, а еще редкие фракции вроде дисков или трубочек. Не всегда люди готовы сортировать вторсырье и разбираться в маркировках, для этого мы придумали новую услугу: за дополнительную плату рассортируем отходы за человека. Еще сделали специальные пакеты из вторсырья со всей необходимой информацией, что можно нам сдавать, а что нет. Из них мы потом снова сделаем такие же пакеты.
Мы растем, расширяемся, нам уже мало места. Недавно купили здание площадью около 5000 м2 на территории научного центра «Прикладная химия», будем выстраивать там новое оборудование. Оно сможет перерабатывать в 15 раз больше ПЭТа, чем у нас получается сейчас — около 1500 тонн пластика в месяц. Для этого мы и расширяем систему раздельного сбора, чтобы охватывать такие объемы. Ведь чаще всего предприятия, подобные нашему, закрываются, потому что им не хватает сырья.
Почему такой проект вынужден в том числе заниматься просвещением?
Моя задача состоит не только в установке контейнеров, но и в их обслуживании и информировании людей. Сначала мы чего только в контейнерах не находили, встречались даже телевизоры и ноутбуки, поэтому много времени приходилось тратить на досортировку. Мы стали печатать листовки и плакаты, раздавали их управляющим компаниям при заключении договоров, а они расклеивали на двери парадных. Также публиковали информацию в соцсетях, а еще везде был опубликован мой номер — и по нему мне постоянно звонили, задавали вопросы.
Пластик захватил мир, но предприятия закрываются из-за нехватки сырья. Почему?
Главная проблема пластика в том, что его тяжело собрать. Материал сам по себе легкий, попробуй килограмм бутылок в пакет уместить. И разновидностей пластика очень много – целых семь. Да и седьмой делится еще на два вида – композитный и other, к нему относят все, что попало. Не знаешь, из чего сделана упаковка – назови ее other. Работники на предприятиях отсортировывают это вручную, а это дополнительные деньги и время. Люди видят один контейнер для пластика и кидают туда все виды, а он разный и перерабатывается тоже по-разному. На каждый вид нужен свой переработчик. Если было бы два вида – проблем бы не было.
Более того, на сортировочных станциях работает низкоквалифицированный персонал, который нужно учить отличать фракции. Не каждый образованный современный человек разбирается в этом, что уж говорить о работниках завода, которые еще и меняются, как перчатки? Это усложняет бизнес. Поэтому пластик до сих пор всюду. Переработчики ищут прибыль, золотое дно, но находят в итоге просто дно.
Проблема еще в том, что региональный оператор Петербурга не заинтересован в развитии раздельного сбора – это просто невыгодно. Ведь чем больше объем смешанного мусора, тем больше ему платят за вывоз. Бутылки занимают от 10-15% бака – ровно на столько мы лишаем их прибыли.
Как должен быть организован раздельный сбор в Петербурге?
Правильный раздельный сбор – это не миллион баков в каждом дворе. На все фракции должен быть свой радиус, который зависит от частоты использования того или иного материала. Баки под ПЭТ и ПНД – одни из самых распространенных пластиков – должны стоять в радиусе каждых 200 метров. А на детские игрушки или бытовую технику – каждый 1 км. Мы ведь нечасто выбрасываем утюги, чайники или кукол, правильно? И переработчик знает свои точки, может проехать по ним и забрать необходимое. Мне кажется, это идеальная система, которая возможна в нашем городе.
Бизнес на вторсырье продолжает быть невыгодным, приносит много проблем, требует огромных инвестиций, почему вы этим занимаетесь?
Отходы петербуржцев забирает петербургская компания и перерабатывает петербургский завод. Работники тоже местные, соответственно, налоги мы платим нашему городу — максимальная локальность. Если человек бросает вторсырье в наш контейнер, то он точно знает, что за пределы Петербурга отходы не уедут. Все остальные заготовители отправляют собранное сырье в Москву или Тверь, увеличивая при этом углеродный след. Из-за этого также страдают и наши переработчики – их очень мало, да и те, что есть, быстро закрываются. Для меня важно поддерживать местное производство и развивать свой регион, чтобы таких компаний, как «Артэко», становилось больше.
Чтобы такой проект окупался, нужен грамотный подход, много времени и помощь города. Мы пытались пообщаться с властями, но поддержки от них получить не смогли.
Если хочешь заработать много денег, наверное, лучше не идти в этот бизнес. Но мне кажется, у каждого человека должен быть смысл жизни — не только в детях, жене, семье, как у нас обычно в России складывается, но и в своем деле, которое приносит тебе радость, а другим — пользу. Ты должен с удовольствием идти на работу и с удовольствием возвращаться с нее домой. И только такой круговорот – есть залог успеха и жизненного баланса. Если ты не делаешь то, что любишь, то тогда зачем оно все? Смотря на своего ребенка, я понимаю, что должен очистить наш город, еще больше пластика переработать. А пока я вижу вокруг множество полигонов, которые регулярно горят. Я будто бы борюсь с большим мусорным монстром — и пока мне нравится так жить.
Текст: Софья Зима, Ксения Морозова.
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