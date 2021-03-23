Как работает проект «Артэко», объединивший сервис по сбору вторсырья, завод по переработке и экотакси

Как и когда появилось «АртЭко»?

В 2010 году я жил в Москве и пытался запустить раздельный сбор в городе Химки. Составил логистику, согласовал площадки во дворах, спроектировал и изготовил контейнеры. Но в последний момент муниципалы отказались от проекта, сказали, что баки не эстетично выглядят.

В 2017 году я переехал в Петербург и увидел, что на «Авито» продают 23 контейнера под раздельный сбор – у меня остался бизнес-план, и это был знак, что надо пробовать снова. Арендовал «Газель», купил пресс и начал работать.

Я стал искать переработчиков и познакомился с Артемом Артюшенковым, который только-только запустил свою производственную линию по переработке пластика ПЭТ — ему остро не хватало сырья. Я начал ему как контрагент возить бутылки. Так мы закрыли боли друг друга – он проинвестировал в меня и помог увеличить количество контейнеров, я же давал ему пластик, чтобы он мог загрузить свою линию. К 2019 году установил более 70 контейнеров — все в Приморском районе.

До прошлого лета все шло неплохо, пока пластик сильно не упал в цене – примерно на 35%. Весь рынок осел, говорят, из-за падения цен на нефть, что звучит правдоподобно. Переработка стала дороже получаемого сырья. Порознь мы с Артемом пропали бы с рынка, но решили объединиться.

Оперативно нашли инвестора – компанию Спецтранс ЖСК, занимающуюся вывозом мусора, и стали расширяться. Закупили мусоровозы, контейнеры и погнали. В развитие только одного раздельного сбора было вложено примерно 25 миллионов. Когда это окупится – неизвестно. После этого кто-то еще скажет, что отходы – золотое дно?

Что сейчас из себя представляет «АртЭко»?

Мы являемся и вывозящей компанией, и заготовителями, и переработчиками в одном лице. Это наша главная особенность, которая обеспечивает устойчивость – такой комплексный сервис раздельного сбора. Пластик из контейнеров мы собираем, увозим, а потом досортировываем, моем, дробим и высушиваем. Из полученных хлопьев делаем материал флекс, который продаем предприятиям.

Еще год назад у нас было около 80 контейнеров, а сегодня по Петербургу курсирует три наших мусоровозова, три «Газели» и один «УАЗик», которые объезжают 520 контейнеров со стеклом, 907 с пластиком, 15 с алюминием и 15 экодомиков с макулатурой. Многие думают, что мы выигрываем какие-то гранты или нам ТСЖ платит деньги за вывоз, но мы забираем сырье бесплатно. От государства мы не получали никакой поддержки, все это — наши деньги и заслуга инвестора, который видит большой потенциал в раздельном сборе, ведь за ним действительно будущее. Многие предприятия по переработке закрылись в пандемию, мы же наоборот – выросли. Наши контейнеры есть во всех района Петербурга, а также в Буграх, Мурино, Сестрорецке, Репино, Кудрово.

Также мы запустили сервис по вывозу вторсырья — «АртЭкотакси». Туда можно сдать все виды пластика, а еще редкие фракции вроде дисков или трубочек. Не всегда люди готовы сортировать вторсырье и разбираться в маркировках, для этого мы придумали новую услугу: за дополнительную плату рассортируем отходы за человека. Еще сделали специальные пакеты из вторсырья со всей необходимой информацией, что можно нам сдавать, а что нет. Из них мы потом снова сделаем такие же пакеты.

Мы растем, расширяемся, нам уже мало места. Недавно купили здание площадью около 5000 м2 на территории научного центра «Прикладная химия», будем выстраивать там новое оборудование. Оно сможет перерабатывать в 15 раз больше ПЭТа, чем у нас получается сейчас — около 1500 тонн пластика в месяц. Для этого мы и расширяем систему раздельного сбора, чтобы охватывать такие объемы. Ведь чаще всего предприятия, подобные нашему, закрываются, потому что им не хватает сырья.