Samsung создали чехол для смартфона из пластиковой бутылки

Чехлы для Galaxy S21+ сделаны из переработанных пластиковых бутылок, что позволяет сократить уровень пластиковых отходов. Переплавленные бутылки превращаются в волокна, из которых создаются чехлы.

Универсальные крючки помогают пользователям подчеркнуть свой стиль, прикрепив брелок или другую подвеску к ремешку. Кроме того, новые аксессуары поставляются в упаковке, полностью сделанной из бумаги. Чехлы доступны в двух эксклюзивных оттенках: фиолетовом и мятно-сером.