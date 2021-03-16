Samsung создали чехол для смартфона из пластиковой бутылки

Тему защиты окружающей среды не обходят и такие технологичные гиганты, как Samsung. Один из примеров — сотрудничество компании с премиальным текстильным брендом Kvadrat, в результате которого были созданы не только высококачественные мобильные аксессуары, но и экологически безопасные методы производства, стимулирующие вторичную переработку отходов. Так появились и новые чехлы для Galaxy S21+, которые изготовлены из переработанных материалов.
Чехлы для Galaxy S21+ сделаны из переработанных пластиковых бутылок, что позволяет сократить уровень пластиковых отходов. Переплавленные бутылки превращаются в волокна, из которых создаются чехлы.
Универсальные крючки помогают пользователям подчеркнуть свой стиль, прикрепив брелок или другую подвеску к ремешку. Кроме того, новые аксессуары поставляются в упаковке, полностью сделанной из бумаги. Чехлы доступны в двух эксклюзивных оттенках: фиолетовом и мятно-сером.
Экологично и стильно
Несмотря на проблемы, возникающие при работе с вторичными полимерами из-за тенденции материала становиться жестким и трудно поддающимся формованию, работа специалистов Samsung и Kvadrat в конечном итоге окупилась.
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Шаг №1. Использованные пластиковые бутылки собираются.
|Шаг №2. Затем бутылки переплавляют, и пластик меняет структуру.
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Шаг №3. Расплавленный пластик превращается в 100% переработанную полиэфирную нить.
|Шаг №4. Волокна окрашиваются в цветовую гамму чехлов Galaxy S21+.
|Шаг №5. Волокна вплетаются в ткань, из которой изготавливается чехол; из каждой пластиковой бутылки объемом 500 мл можно получить нити для создания двух чехлов.
Переработанная внутренняя рамка
Внутренняя часть чехла сделана из каучука с использованием не менее 20% вторичных материалов. Она выполнена с применением PCM-материалов для сокращения уровня отходов. Использование переработанных материалов способствует снижению выброса CO2.
Упаковка, полностью сделанная из бумаги
Упаковка от чехлов полностью сделана из бумажных изделий без использования традиционных материалов на основе пластика.
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