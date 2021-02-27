От ледника в Антарктиде откололся айсберг, сопоставимый по размеру с Петербургом

От Антарктиды откололся огромный айсберг, сопоставимый по размеру с Петербургом. Его площадь составляет 1 270 квадратных километров, уточнила Антарктическая служба Великобритании.
Айсберг откололся от шельфового ледника Брант — здесь располагается британская исследовательская станция Halley. Крупные трещины на леднике толщиной 150 метров были обнаружены еще более 10 лет назад. В январе одна из самых больших расселин начала разрастаться — ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В минувшую пятницу, 26 февраля, в течение нескольких часов эта расселина стала шире еще на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг.
Как сообщила служба, станция из-за этого не пострадает, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента — благодаря этому в случае откола айсберга ее не унесет вместе с ним. Также на станции не было людей, поскольку 12 сотрудников покинули ее в середине февраля из-за наступления антарктической зимы.
Кроме того, специалисты из службы ежедневно отслеживают состояние ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, снимки, полученные со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого спутника TerraSAR-X. Как предположила руководитель службы Джейн Фрэнсис, теперь отколотый айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.
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