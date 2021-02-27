От ледника в Антарктиде откололся айсберг, сопоставимый по размеру с Петербургом

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант — здесь располагается британская исследовательская станция Halley. Крупные трещины на леднике толщиной 150 метров были обнаружены еще более 10 лет назад. В январе одна из самых больших расселин начала разрастаться — ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В минувшую пятницу, 26 февраля, в течение нескольких часов эта расселина стала шире еще на несколько сотен метров, в результате чего образовался айсберг.