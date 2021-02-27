Ученые заявили, что Cеверный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет

Как пояснил ученый, они смоделировали последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему океана — с учетом снижении площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды.

Расчеты на основе одной из использованных математических моделей показали, что Северный Ледовитый океан к 2055 году больше не будет замерзать в сентябре. «При этом к концу XXI столетия период года, когда океан будет полностью свободным ото льда, будет постепенно увеличиваться и достигнет к 2100 году уже четырех месяцев — с середины июля по середину ноября», — отметил эксперт.