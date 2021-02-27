Ученые заявили, что Cеверный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет

Специалисты из международной группы исследователей выяснили, что к 2055 году под влиянием климата Северный Ледовитый океан может перестать покрываться льдом в сентябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из автора работы, старшего научного сотрудника лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислава Мартьянова.
Как пояснил ученый, они смоделировали последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему океана — с учетом снижении площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды.
Расчеты на основе одной из использованных математических моделей показали, что Северный Ледовитый океан к 2055 году больше не будет замерзать в сентябре. «При этом к концу XXI столетия период года, когда океан будет полностью свободным ото льда, будет постепенно увеличиваться и достигнет к 2100 году уже четырех месяцев — с середины июля по середину ноября», — отметил эксперт.
Также специалисты прогнозируют в Северной Атлантике снижение концентрации питательных веществ в зимнее время из-за более низкой интенсивности перемешивания слоев океанической воды. По прогнозам ученых, это произойдет к концу нашего века. Кроме того, они допускают, что во второй половине этого столетия рост воды в Печорском море может привести к ряду наводнений, а в районе Балтийского моря будет возрастать частота экстремально теплых зим.
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