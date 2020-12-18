Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов в России

Запретить планируют полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола и разлагаемого пластика с добавлением катализатора — биоразлагаемые пакеты. Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».

Как следует из протокола совещания участников Евразийского экономического союза, против запрета выступил Минпромторг. И вот почему: