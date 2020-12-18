Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов в России

На территории Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения, предложили запретить оборот ряда пластиковой упаковки — в том числе и пакетов. С инициативой выступил Госкомитет Белоруссии по стандартизации, однако она не нашла поддержки у российской стороны — Минпромторг выступил против запрета.
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Фото: Shutterstock.com
Запретить планируют полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола и разлагаемого пластика с добавлением катализатора — биоразлагаемые пакеты. Инициатива предложена в рамках изменений в технический регламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки».
Как следует из протокола совещания участников Евразийского экономического союза, против запрета выступил Минпромторг. И вот почему:
- Запрет оборота пластиковых пакетов не аргументирован надлежащим образом — для начала следует изучить его влияние на рынки стран Евразийского экономического союза. Вместо запрета Минпромторг предлагает использовать механизм расширенной ответственности производителя, а также вводить налоги для производителей упаковки из пластика.
- Запрет нарушает установленные санитарно-эпидемические меры, в том числе связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. «При пандемии коронавируса запретить полиэтиленовые пакеты — значит нарушить требования гигиены и безопасности. Мясную продукцию и ряд фруктов в бумагу упаковать нельзя. К тому же раздельно собранные пакеты являются востребованным вторичным сырьем», — отметил РБК председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.
- Запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от этих видов упаковки может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке.
Напомним, в ноябре 2019 года российское отделение Greenpeace запустило сбор подписей под петицией за запрет одноразового пластика в стране. По словам экологов, трубочки, пакеты, ушные палочки и другие продукты, не подлежащие повторному использованию — «оружие массового поражения», которое не только вредит природе и ее обитателям, но и является главным загрязнителем побережий России.
Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей. О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.
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