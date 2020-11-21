Исследование: стеклянные бутылки оказались наиболее вредными для экологии

Авторы работы утверждают, что стеклянная упаковка на 95% сильнее пластиковой способствует глобальному потеплению. Производство стекла требует больше ресурсов и энергии. Также для плавления этих материалов используются высокие температуры, а в процессе изготовления стекла выделяется много углекислого газа.

Бутылки из переработанного стекла практически в той же степени негативно воздействует на окружающую среду, поскольку этот процесс по-прежнему требует много энергии из-за переплавки.

При этом пластиковая упаковка оказалась лишь на третьем месте в списке. Дело в том, что на изготовление пластика расходуется меньше энергии из-за более низких температур плавления. Также ученые отметили преимущества пластика: он прочный, устойчив к химическим веществам и легкий. Но, в отличие от стекла и алюминия, его сложнее перерабатывать. Кроме того, пластик распадается на вредные микрочастицы, которые совсем недавно были обнаружены даже на вершине Эвереста.