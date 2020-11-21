Исследование: стеклянные бутылки оказались наиболее вредными для экологии

Британские исследователи из Саутгемптонского университета составили рейтинг различных емкостей для безалкогольных напитков по степени их негативного влияния на экологию. Согласно результатам исследования, стеклянные бутылки вредят природе больше, чем пластиковые, пишет The Conversation.
Авторы работы утверждают, что стеклянная упаковка на 95% сильнее пластиковой способствует глобальному потеплению. Производство стекла требует больше ресурсов и энергии. Также для плавления этих материалов используются высокие температуры, а в процессе изготовления стекла выделяется много углекислого газа.
Бутылки из переработанного стекла практически в той же степени негативно воздействует на окружающую среду, поскольку этот процесс по-прежнему требует много энергии из-за переплавки.
При этом пластиковая упаковка оказалась лишь на третьем месте в списке. Дело в том, что на изготовление пластика расходуется меньше энергии из-за более низких температур плавления. Также ученые отметили преимущества пластика: он прочный, устойчив к химическим веществам и легкий. Но, в отличие от стекла и алюминия, его сложнее перерабатывать. Кроме того, пластик распадается на вредные микрочастицы, которые совсем недавно были обнаружены даже на вершине Эвереста.
По мнению исследователей, алюминиевые банки меньше всего способствуют глобальному потеплению. Однако они загрязняют реки и угрожают здоровью людей и животных. Поэтому самым экологичным вариантом будет переработанный вариант, использование которого экономит 95% энергии.
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