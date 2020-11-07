Исследование: в борьбе против глобального потепления может помочь сокращение потребления мяса

Американо-британская команда экологов считает, что переход людей на диету, включающую сокращение мясных продуктов в рационе, может спасти человечество от глобального потепления. Результатами исследования поделилось издание The Independent.
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Авторы научной работы пришли к выводу, что даже после ликвидации основных загрязнителей воздуха рост глобальной средней температуры не остановить, а также не удержать на отметке 1,5 °C. Уточняется, что этот градус — главная цель Парижского соглашения 2015 года. По словам Майкла Кларк, климатолога из Оксфордского университета, таких показателей не получится достигнуть и через 30-45 лет, если глобально не изменить систему питания.
Как уточняют эксперты, в ходе производства продуктов питания выбрасывается четверть парниковых газов, при этом мясная и молочная продукция составляет 14,5% от общего объема выбросов. Больше всего загрязняет окружающую среду красное мясо: говядина, телятина, свинина и баранина. В большей степени это связано с тем, что коровы и овцы — жвачные животные, выделяющие большое количество метана при переваривании пищи. Также парниковые газы появляются при вырубке лесов, где затем создаются пастбища.
Для решения этой проблемы эксперты предлагают перейти на диету, рацион которой состоит из свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и умеренного потребления молочных продуктов, мяса и яиц. Однако вероятность того, что получится добиться целей Парижского соглашения составляет 50%. Ведущий автор исследования Майкл Кларк отметил, что действовать нужно уже сейчас, учитывая, что человечество должно было задуматься об этом еще 10 лет назад.
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