Исследование: в борьбе против глобального потепления может помочь сокращение потребления мяса

Для решения этой проблемы эксперты предлагают перейти на диету, рацион которой состоит из свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов и умеренного потребления молочных продуктов, мяса и яиц. Однако вероятность того, что получится добиться целей Парижского соглашения составляет 50%. Ведущий автор исследования Майкл Кларк отметил, что действовать нужно уже сейчас, учитывая, что человечество должно было задуматься об этом еще 10 лет назад.