Почему борщевик может стать брендом Мурино, а лопух, выращенный дома в горшке — новым хитом instagram

Постгуманизм и экодипломатия

Работать с современным искусством я начал в Воронеже: в составе самодеятельных арт-групп мы создали Воронежский центр современного искусства. Но свою историю как художника я начинаю с переезда в Москву 10 лет назад, когда я начал учиться в Институте проблем современного искусства Иосифа Бакштейна — основателя Московской биеннале современного искусства. Тогда я был радикальным техноутопистом с партийным билетом Российского трансгуманистического движения в кармане. Я считал, что научно-технический прогресс превосходит природную и социальную эволюцию, а животные и люди вскоре перестанут быть актуальными. У меня был выставочный проект на эту тему «Утопия нужна тебе, но ты не нужен утопии», где я выстраивал образы постчеловеческой утопии, в которой планетой упр