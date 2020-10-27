Совладелец IT-компании, проектировщик интерфейсов и художник Илья Долгов проповедует экодипломатию: сохранить хаотичную флору пустырей и заброшенных садов (и фауну!), а вместо селфи с монстерой — выкладывать в инстаграм фото с борщевиком, лопухами и борщевиком в горшке. Илья рассказал «Собака.ru» зачем девелоперам сохранять старые сады, чем хорош новый парк в Кронштадте и почему надо возлюбить сорняки в городском пространстве.
Почему борщевик может стать брендом Мурино, а лопух, выращенный дома в горшке — новым хитом instagram
-
Фото: Константин Рассохин. Стилист и ассистент продюссера: Юлия Свиридова. Куртка Marcelo Burlon, пуловер-поло Acne_Studios,пуловер Ambush Italy, брюки Neil Barrett, кроссовки Premiata (все — ДЛТ)
Постгуманизм и экодипломатия
Работать с современным искусством я начал в Воронеже: в составе самодеятельных арт-групп мы создали Воронежский центр современного искусства. Но свою историю как художника я начинаю с переезда в Москву 10 лет назад, когда я начал учиться в Институте проблем современного искусства Иосифа Бакштейна — основателя Московской биеннале современного искусства. Тогда я был радикальным техноутопистом с партийным билетом Российского трансгуманистического движения в кармане. Я считал, что научно-технический прогресс превосходит природную и социальную эволюцию, а животные и люди вскоре перестанут быть актуальными. У меня был выставочный проект на эту тему «Утопия нужна тебе, но ты не нужен утопии», где я выстраивал образы постчеловеческой утопии, в которой планетой упр