Исследователи урбанистики и политических наук из Университета штата Джорджия (США) узнали, что людей раздражают экологические советы и навязывание осознанного потребления. Более того, у них пропадает желание совершать какие-либо действия для защиты окружающей среды. Ученые пришли к выводу, что мотивировать людей нужно не через чувство вины. Результаты научной работы «Не говори мне, что делать» опубликовало издание Grist.
Исследование: экосоветы советы раздражают людей и не мотивируют их на изменение своих привычек
Всего в ходе эксперимента было опрошено почти 2000 человек. Респондентам предлагали прочитать сообщения об изменении климата: некоторым из них достались личные истории людей, которые следуют экопривычкам, а остальным — заявления о политических действиях, например, законах, которые ограничат выбросы углерода, остановят вырубку лесов и так далее.
Затем у участников исследования спросили, что они думают по поводу изменения климата. Как оказалось, людей не вдохновил личный опыт других людей и многие из них отметили, что человек вряд ли способен изменить ситуацию с климатом. При этом политические сообщения не вызывали такой негативной реакции у опрошенных. Респонденты лучше отнеслись к более масштабным действиям от правительства, которые не предполагают изменения привычного образа жизни.
Автор исследования Риса Палм объяснила с психологической точки зрения их отказ. По ее словам, когда людям не нравятся решения, которые им предлагают, или когда они чувствуют, что их свобода находится под угрозой, они могут отрицать существование проблемы.
Авторы исследования также предложили решение этой проблемы: людей нужно не заставлять становиться экологичным, а показывать им преимущества такого образа жизни. По словам Тейлор, удачным примером можно назвать опыт Копенгагена, когда после нефтяного кризиса 1973 года власти города сделали инфраструктуру более удобной и безопасной для велосипедистов. Это привело к тому, что горожане сами сделали выбор в пользу велосипеда. Также выяснилось, что большинство из них предпочли велосипед из-за дешевизны и удобства этого транспорта, а не из-за экологии.
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