Исследование: экосоветы советы раздражают людей и не мотивируют их на изменение своих привычек

Всего в ходе эксперимента было опрошено почти 2000 человек. Респондентам предлагали прочитать сообщения об изменении климата: некоторым из них достались личные истории людей, которые следуют экопривычкам, а остальным — заявления о политических действиях, например, законах, которые ограничат выбросы углерода, остановят вырубку лесов и так далее.

Затем у участников исследования спросили, что они думают по поводу изменения климата. Как оказалось, людей не вдохновил личный опыт других людей и многие из них отметили, что человек вряд ли способен изменить ситуацию с климатом. При этом политические сообщения не вызывали такой негативной реакции у опрошенных. Респонденты лучше отнеслись к более масштабным действиям от правительства, которые не предполагают изменения привычного образа жизни.