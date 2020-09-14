Как нам избавиться от отходов навсегда и перестать загрязнять планету?

Мир двух метаболизмов

Всеохватывающая конструкция, внутри которой мы существуем, состоит из двух основных элементов: массы (Земля) и энергии (Солнце). Ничто не входит в эту планетарную систему и ничто не покидает ее, кроме тепла и случайного метеорита. Во всем остальном для наших практических целей система закрыта, и ее основные элементы поддаются оценке и конечны. Всё, что здесь естественно, это всё, что у нас есть. Всё, что делают люди, никуда не уйдет.

Если наши системы загрязняют биосферу Земли и продолжают выбрасывать технические материалы (такие как металлы) либо превращают их в бесполезные, нам придется жить в мире ограничений, в котором производство и потребление будут сдерживаться, а Земля буквально превратится в могилу.

Если люди действительно хотят прийти к процветанию, им придется выучиться имитировать высокоэффективную природную систему «от колыбели до колыбели», состоящую из потоков питательных веществ и их обмена, систему, в которой не существует самого понятия отходов. Исключить понятие отходов значит конструировать дизайн вещей — продуктов, упаковки и систем, — с самого начала понимая, что отходов не существует. Это означает, что ценные нутриенты, содержащиеся в материалах, определяют дизайн: форма следует эволюции, а не только функции. Мы думаем, что это более здоровая перспектива, чем современный способ производства вещей.

На планете существует два обособленных типа метаболизма. Первый — биологический метаболизм, или процессы, происходящие в биосфере, — природные циклы. Второй — технический метаболизм, или процессы в техносфере, — промышленные циклы, включая «сбор урожая» технических материалов из природных мест. При правильном проектировании все продукты и материалы, производимые промышленностью, будут безопасно снабжать эти два метаболизма, предоставляя питание для чего-то нового.