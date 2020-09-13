Социальная сеть «ВКонтакте» и Высшая школа экономики выяснили, как представители поколения Z относятся к экологии и насколько осознанно они потребляют контент. Согласно исследованию, большинство опрошенных (66%) признали, что проблема экологии так или иначе их волнует.
Исследование: более 60% представителей поколения Z обеспокоены проблемой экологии
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Фото: Социальная сеть "ВКонтакте"
Всего в опросе участвовали больше 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. Оказалось, что около 66% опрошенных волнует проблема экологии. Чуть меньше половины (43,5%) респондентов рассказали, что, покупая товар, ориентируются не только на цену и качество, но и на влияние на экологию. При этом проблема экологии больше беспокоит женское население: 36,3% женщин считают ее важной, такого же мнения придерживаются 32,5% мужчин. Зато мужчины чаще учитывают влияние товаров на природу: 45% против 42.
По данным исследования, большинство респондентов подтверждают свои слова конкретными действиями: 40,3% опрошенных участвуют в субботниках или уборке территории, 40,4% опрошенных экономят воду, 38,4 и 36% участников исследования используют энергосберегающую бытовую технику и экономят электроэнергию. Сортировка мусора, сдача макулатуры или экологических вредных отходов — все эти действия совершают почти 30%.
Как показало исследование, люди с большей осознанностью и ответственностью в целом чаще интересуются проблемой экологии. Те, кто следит за своим здоровьем, чаще занимаются охраной окружающей среды: очень важной эту проблему назвали 37,6% заботящихся о своём состоянии и только 26,5% не заботящихся.
Также примечательно, что обеспокоенность экологией и собственным здоровьем связана с ориентацией на ожидания родителей и друзей. «Проблема экологии сильнее волнует тех, кто боится не оправдать надежд окружающих: 36,4% из них считают охрану природы очень важной, 35,3% — важной, 21,8% — нейтральной, 4,9% — неважной, 1,7% — совсем неважной. Среди тех, у кого нет страха подвести близких, доли «очень важно» и«важно» меньше (30,4 и 33,5%), а «нейтрально», «неважно» и «совсем неважно» — больше (24,8; 8,6 и 2,7% соответственно)», — говорится в исследовании.
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