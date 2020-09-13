Исследование: более 60% представителей поколения Z обеспокоены проблемой экологии

Всего в опросе участвовали больше 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. Оказалось, что около 66% опрошенных волнует проблема экологии. Чуть меньше половины (43,5%) респондентов рассказали, что, покупая товар, ориентируются не только на цену и качество, но и на влияние на экологию. При этом проблема экологии больше беспокоит женское население: 36,3% женщин считают ее важной, такого же мнения придерживаются 32,5% мужчин. Зато мужчины чаще учитывают влияние товаров на природу: 45% против 42.