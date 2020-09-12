Сайт дня: послушайте, как звучат леса России, Финляндии и Великобритании

Все, что нужно сделать — нажать на желтый значок на интерактивной карте, после чего откроется аудиофайл через платформу Soundcloud. Добавить новую запись можно и самостоятельно, заполнив специальную форму. В настоящий момент на сайте можно послушать только два леса из России: лес в деревне Верхнее Косьмово Калужской области и Чернявский лес в Перми.