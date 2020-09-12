Для того чтобы порелаксировать под звуки леса можно зайти на новый сайт Sounds of the Forest. Послушайте, как звучат леса России, Финляндии, Великобритании, Германии и других стран!
Сайт дня: послушайте, как звучат леса России, Финляндии и Великобритании
Все, что нужно сделать — нажать на желтый значок на интерактивной карте, после чего откроется аудиофайл через платформу Soundcloud. Добавить новую запись можно и самостоятельно, заполнив специальную форму. В настоящий момент на сайте можно послушать только два леса из России: лес в деревне Верхнее Косьмово Калужской области и Чернявский лес в Перми.
Авторы проекта — участники семейного фестиваля Timber Festival, который проходит каждый июль в лесах Великобритании. В этом году он не состоялся из‑за пандемии коронавируса, и организаторы создали сайт.
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