18+

Сайт дня: послушайте, как звучат леса России, Финляндии и Великобритании

Для того чтобы порелаксировать под звуки леса можно зайти на новый сайт Sounds of the Forest. Послушайте, как звучат леса России, Финляндии, Великобритании, Германии и других стран!

Все, что нужно сделать — нажать на желтый значок на интерактивной карте, после чего откроется аудиофайл через платформу Soundcloud. Добавить новую запись можно и самостоятельно, заполнив специальную форму. В настоящий момент на сайте можно послушать только два леса из России: лес в деревне Верхнее Косьмово Калужской области и Чернявский лес в Перми.

Авторы проекта — участники семейного фестиваля Timber Festival, который проходит каждый июль в лесах Великобритании. В этом году он не состоялся из‑за пандемии коронавируса, и организаторы создали сайт.

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты