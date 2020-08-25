Жители Земли исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на 2020 год

Как следует из отчета Global Footprint Network, человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов Земли к 22 августа и тем самым сократили свой экологический след на 9,3% в сравнении с прошлым годом. В 2019-ом это произошло к 23 июля — в 2020-ом процесс ненадолго замедлила пандемия новой коронавирусной инфекции.

По оценкам исследования, пандемия привела к снижению углеродного следа человечества на 14,5% по сравнению с 2019 годом, в то время как объем лесных товаров сократился на 8,4% — в основном из-за меньшего урожая и низкого спроса. При этом пандемия нанесла огромный ущерб глобальным сельскохозяйственным системам и рынкам, что в конечном итоге мало повлияло на масштабы продовольственного следа человечества.

Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, однако дефицит тогда составлял всего два дня. С каждым годом «долг» становится все больше — в 2000 году черта была проведена в начале октября, в 2013-ом — 20 августа, в 2014-ом — 19 августа, в 2015-ом — 13 августа.

По данным Global Footprint Network, ежегодно человечество расходует столько ресурсов, сколько смогли бы обеспечить 1,6 таких планет, как Земля. Если потребление не умерить, к 2030 году человечеству понадобится две Земли — Всемирный день экологического долга наступит в конце июня.