Британские океанологи провели исследование, показывающее, что в верхних слоях Атлантического океана, на глубине до 200 метров, находится от 12 до 21 млн тонн пластикового мусор — в десять раз больше, чем считали ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications.
Британские океанологи выяснили, что количество пластика в океане в десять раз превышает прежние показатели
До этого ученые не искали «невидимые» частицы микропластика на большой глубине. Они впервые провели подобные замеры по всей Атлантике, начиная с берегов Британии и заканчивая Фолклендскими островами, уточнила Екатерина Поборцева, океанолог из Национального океанографического центра Великобритании и один из авторов исследования.
По словам специалистов, ежегодно в сточные воды и на свалки по всему миру поступает порядка 300 млн тонн пластикового мусора, большую часть из которого не разлагается. Мусор остается там на десятки и даже сотни лет. При этом канадские ученые отмечают, что каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тыс. микрочастиц пластика.
Напомним, ученые из Университета Тулузы придумали новый способ переработки пластика. Исследованный ими фермент способен разлагать пластик на 90%. Из получившегося материала снова можно изготовить качественный (и дешевый!) полиэтилентерефталат.
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