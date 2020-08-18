Статистика дня: почти 90% россиян не поддерживают идеи Греты Тунберг об осознанном потреблении

Кроме того, большая часть россиян не готовы отказаться от поездок на личном транспорте ради экологии, лишь 15% не против этого. Зато почти половина респондентов заявила о готовности экономить воду, заменив прием ванны душем (43% уже это сделали или собираются сделать), и электроэнергию (59% россиян уже контролируют ее расход или собираются это сделать).