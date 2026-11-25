Открытая дискуссия «Силуэт с характером. Как арт и высотная архитектура создают новую идентичность города» пройдет 26 ноября в корпусе петербургского кампуса НИУ ВШЭ в Канатном цехе.
Участники обсудят, как высотные здания обретают собственный архитектурный характер, какую роль в этом играет арт-среда и как формируются новые городские районы — в том числе на намывных территориях. На примере реализованных проектов эксперты расскажут об инженерных и градостроительных решениях, которые стоят за современными небоскребами, и о том, как они влияют на восприятие города.
В дискуссии участвуют:
- Олег Богдан — креативный директор Генпро, соавтор небоскреба «Оне» в Москве;
- Филипп Никандров — главный архитектор бюро ГОРПРОЕКТ и Paradox Architecture;
- Алексей Торов — директор по проектированию Генпро;
- Любовь Арнаутова — руководитель управления градостроительного проектирования GloraX;
- Ксения Малич — кандидат искусствоведения, историк архитектуры, академический руководитель магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;
- Ульяна Петровская — студентка третьего курса направления «Дизайн среды и интерьера» Школы дизайна НИУ ВШЭ.
Встречу организуют архитектурная компания Генпро и Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в рамках совместного образовательно-просветительского проекта. На нее также приглашены представители крупнейших девелоперских компаний Петербурга.
Дискуссия пройдет в Канатном цехе бывшего завода «Красный гвоздильщик» — памятнике конструктивизма, который сегодня занимает НИУ ВШЭ. Встреча начнется в 19:00. Чтобы попасть на нее, необходима регистрация.
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