Участники обсудят, как высотные здания обретают собственный архитектурный характер, какую роль в этом играет арт-среда и как формируются новые городские районы — в том числе на намывных территориях. На примере реализованных проектов эксперты расскажут об инженерных и градостроительных решениях, которые стоят за современными небоскребами, и о том, как они влияют на восприятие города.

В дискуссии участвуют:

Олег Богдан — креативный директор Генпро, соавтор небоскреба «Оне» в Москве;

— креативный директор Генпро, соавтор небоскреба «Оне» в Москве; Филипп Никандров — главный архитектор бюро ГОРПРОЕКТ и Paradox Architecture;

— главный архитектор бюро ГОРПРОЕКТ и Paradox Architecture; Алексей Торов — директор по проектированию Генпро;

— директор по проектированию Генпро; Любовь Арнаутова — руководитель управления градостроительного проектирования GloraX;

— руководитель управления градостроительного проектирования GloraX; Ксения Малич — кандидат искусствоведения, историк архитектуры, академический руководитель магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;

— кандидат искусствоведения, историк архитектуры, академический руководитель магистратуры Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; Ульяна Петровская — студентка третьего курса направления «Дизайн среды и интерьера» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Встречу организуют архитектурная компания Генпро и Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в рамках совместного образовательно-просветительского проекта. На нее также приглашены представители крупнейших девелоперских компаний Петербурга.

Дискуссия пройдет в Канатном цехе бывшего завода «Красный гвоздильщик» — памятнике конструктивизма, который сегодня занимает НИУ ВШЭ. Встреча начнется в 19:00. Чтобы попасть на нее, необходима регистрация.