Пустырь у моста до благоустройства. Панорама: «Яндекс Карты»

Как следует из информации на госзакупках, благоустройство этой территории обошлось Петербургу в 203 млн рублей, еще 13 млн потратили на разработку проекта. Рядом с новым общественным пространством находится одна из немногих в Петербурге вантовых переправ — мост Ахмата Кадырова, который держится на одном пилоне и шести металлических канатах.