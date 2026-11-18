Новое общественное пространство открыли 18 ноября на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала, сообщает Смольный. Еще недавно здесь был пустырь, благоустроить этот участок предложили местные жители.
Площадь пространства — чуть больше гектара. Здесь установили деревянные скамейки и сиденья, уличные светильники, выложили пешеходные дорожки из плитки, оборудовали детскую площадку. Спуск к Дудергофскому каналу обустроили из террасной доски в виде амфитеатра. На участке высадили сосны, клены, ивы и многолетние цветы, а также постелили газон.
Пустырь у моста до благоустройства. Панорама: «Яндекс Карты»
Как следует из информации на госзакупках, благоустройство этой территории обошлось Петербургу в 203 млн рублей, еще 13 млн потратили на разработку проекта. Рядом с новым общественным пространством находится одна из немногих в Петербурге вантовых переправ — мост Ахмата Кадырова, который держится на одном пилоне и шести металлических канатах.
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