В Юнтоловском заказнике открыли новую экотропу. Вот как она выглядит!

Экомаршрут на восточном берегу Лахтинского разлива в Юнтоловском заказнике стал уже девятым в Петербурге, сообщает Смольный. Благодаря новой тропе горожане и гости города могут проводить время на природе без ущерба для заказника, говорят в петербургском правительстве.
Экотропа длиною около 1,5 километра проходит по сырым участкам на настиле и по лесным набивным дорожкам. На маршруте обустроены информационные зоны, смотровые площадки и места отдыха. Для людей с ограниченными возможностями здесь предусмотрены плавные подъемы и спуски, а ширина настила позволяет передвигаться по нему на колясках.
Открытие нового маршрута в Юнтоловском заказнике приурочили к Синичкину дню, который проходит 12 ноября. Праздник, учрежденный Союзом охраны птиц России, посвящен началу подкормки зимующих пернатых — синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей. К этой дате в садах и парках развешивают кормушки. Домики с угощениями появились и на новой экотропе.
Сейчас общая протяженность экомаршрутов в городе превышает 30 километров, в ближайшие годы власти планируют увеличить ее до 200. Деньги на это заложены в будущий бюджет, отмечают в Смольном.
Юнтоловский заказник — первая особо охраняемая природная территория Петербурга. С ее создания летом 1990 года началась история заповедной системы города. Заказник включает акваторию Лахтинского разлива, рек Каменка, Черная и Юнтоловка и большую часть Лахтинского болота — одного из крупнейших болотных массивов в черте мегаполиса. Здесь гнездится редкая хищная птица скопа, ставшая символом заказника. Обитают лось, кабан, лисица, бобр, ондатра. Особую ценность представляет крупнейшая в стране популяция восковника болотного, включенного в Красные книги России и Петербурга.
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