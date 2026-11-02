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Урбанистика

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Новый спорткомплекс хоккейного клуба «СКА» у Яблоновского сада будет вмещать до 1000 болельщиков

Строительство крытого комплекса для хоккейного клуба «СКА» на улице Латышских Стрелков согласовал Смольный, пишет его пресс-служба. На площадке установят трибуны, которые смогут вместить 1000 болельщиков.

пресс-служба правительства Петербурга

В здании, которое построят рядом с уже существующей базой клуба, разместят ледовую арену, а также всю необходимую спортсменам инфраструктуру: раздевалки, тренерские и судейскую комнаты, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции, хладоцентр и зону для льдоуборочной машины.

Общая площадь спорткомплекса составит более 5,4 тысячи квадратных метров. По условиям соглашения Петербург сможет безвозмездно проводить в нем городские мероприятия. Когда здание построят, инвестор передаст Центру физической культуры, спорта и здоровья Невского района помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров: там разместят тренерские комнаты и хранение инвентаря. На строительство здания отводят 3 года.

В сентябре Комитет по градостроительство согласовал внешний облик будущего спорткомплекса. В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета — оттенки панелей перекликаются с цветами существующего здания клуба, отмечают в Смольном. В вечернее время на участке будет работать наружное освещение, а само здание украсят подсветкой.

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