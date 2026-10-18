Сквер Демьяненко и Каменный Пляж: у популярных зеленых зон Петербурга появились официальные названия

Сквер имени актера Александра Демьяненко появился на улице Тамбасова, а популярное у жителей у Финского залива место официально получило название «Каменный Пляж». Наименования появились и у других парков и зеленых зон города, которые раньше были безымянными. Вот некоторые из них.