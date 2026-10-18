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Сквер Демьяненко и Каменный Пляж: у популярных зеленых зон Петербурга появились официальные названия

Сквер имени актера Александра Демьяненко появился на улице Тамбасова, а популярное у жителей у Финского залива место официально получило название «Каменный Пляж». Наименования появились и у других парков и зеленых зон города, которые раньше были безымянными. Вот некоторые из них.

пресс-служба Комблага
  • В Красносельском районе сквер у дома №36 на улице Тамбасова назвали в честь Александра Демьяненко — народного артиста РСФСР, который жил неподалеку.
  • В Шушарах появился сквер Солдатского Подвига на Вишерской улице. Его название напоминает о защитниках Ленинграда, которые сражались на территории современного поселка во время блокады.
  • Сквер между проспектом Крузенштерна, улицей Чирикова, бульваром Головнина и улицей Лисянского назвали в честь знаменитых русских исследователей Арктики, двоюродных братьев Лаптевых — Харитона Прокофьевича и Дмитрия Яковлевича.
  • Официальными стали и несколько названий, которыми жители уже пользовались. Сквер на берегу Финского залива вдоль Балтийского бульвара теперь официально называется Каменный Пляж. Благоустроенная территория у впадения Оккервиля в Охту получила название парк Охта-Оккервиль.
  • Кроме того, вдоль Дудергофского канала появился парк Маврино. Его название связано с исторической усадьбой XVIII века, которая находилась в этом месте. Зеленую зону на пересечении улиц Верности и Карпинского включили в состав Пискаревского парка.
  • На Английском проспекте появился сквер Хлебная Слободка — в память об историческом районе, который существовал здесь в XVIII–XIX веках.

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