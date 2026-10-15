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Урбанистика

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У Центра Курехина открылся сквер, посвященный этнографу Юрию Кнорозову

Новое пространство на Среднем проспекте Васильевского острова получило название «Ключ времени». Благоустроить прилегающую к Центру Курехина территорию местные жители предложили еще в 2022 году.

Пресс-служба Комблага
Пресс-служба Комблага

Изначально пространству хотели дать имя ученого-этнографа Юрия Кнорозова, который расшифровал письмена майя. Однако топонимическая комиссия решила назвать сквер «Ключом времени». Как объясняют в Смольном, такое имя подчеркивает связь этого места с открытием Центра современного искусства имени Сергея Курехина. При этом в благоустройстве зеленой зоны все же можно встретить отсылки к трудам Кнорозова. Так, для оформления дорожек использовали прозрачные панели, под которыми видны изображения древних находок из Южной Америки.

В сквере обустроили пешеходные дорожки и площадки для отдыха, установили скамейки и качели, фонари, обновили озеленение и провели наружное освещение. Территорию озеленили: здесь высадили более 1 800 кустарников, в том числе кусты сирени форзиции промежуточной и кизильника разных видов.

Юрий Кнорозов родился под Харьковом, а в Ленинград он переехал в конце 1940-х. Здесь ученый сначала работал в Музее этнографии народов СССР, а затем в Кунсткамере. Ключом к расшифровке письменности для него стали труды испанского монаха Диего де Ланды и сохранившиеся рукописи майя. Кнорозов доказал, что их письменность имеет фонетический характер, а иероглифы обозначают в том числе слоги. Первые результаты своей дешифровки он опубликовал в 1952 году.

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