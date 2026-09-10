До конца года в Петербурге благоустроят 12 береговых линий

Работы уже завершили на пляже «Новый» в Сестрорецке, пляже «Чудный» в Репине, Аллее Чернобыльцев, в Карпатском сквере, в сквере на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске.

Еще семь территорий сейчас благоустраивают:

пляж Колонистского пруда в Пушкине — на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк», входящего в состав комплекса «Отдельный парк»;

территорию вокруг Петровского пруда;

угол проспекта Героев и Дудергофского канала;

сквер на Ильинской слободе у дома № 17А;

набережную Охты у дома № 63 по шоссе Революции;

детский пляж на Красной улице в Колпине;

сквер на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и рекой Старожиловкой.

Для сравнения, за весь 2025 год в Петербурге благоустроили девять береговых линий. Среди них — пляжи «Детский» в Ушково, «Комаровский» в Комарово и «Дубковский» в Сестрорецке, участок Большой Невки от Елагина моста до парка 300-летия Петербурга, а также несколько скверов и территорий у озер. К началу лета пляжи уже были готовы к визиту отдыхающих, однако тогда Роспотребнадзор не разрешил заходить в воду ни на одном из городских водоемов.