До конца года в Петербурге благоустроят 12 береговых линий

К сентябрю в городе уже привели в порядок пять участков, еще семь территорий — планируют к концу года, рассказали Собака.ru в пресс-службе Комитета по благоустройству.
Работы уже завершили на пляже «Новый» в Сестрорецке, пляже «Чудный» в Репине, Аллее Чернобыльцев, в Карпатском сквере, в сквере на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске.
Еще семь территорий сейчас благоустраивают:
- пляж Колонистского пруда в Пушкине — на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк», входящего в состав комплекса «Отдельный парк»;
- территорию вокруг Петровского пруда;
- угол проспекта Героев и Дудергофского канала;
- сквер на Ильинской слободе у дома № 17А;
- набережную Охты у дома № 63 по шоссе Революции;
- детский пляж на Красной улице в Колпине;
- сквер на берегу Нижнего Большого Суздальского озера между Выборгским шоссе и рекой Старожиловкой.
Для сравнения, за весь 2025 год в Петербурге благоустроили девять береговых линий. Среди них — пляжи «Детский» в Ушково, «Комаровский» в Комарово и «Дубковский» в Сестрорецке, участок Большой Невки от Елагина моста до парка 300-летия Петербурга, а также несколько скверов и территорий у озер. К началу лета пляжи уже были готовы к визиту отдыхающих, однако тогда Роспотребнадзор не разрешил заходить в воду ни на одном из городских водоемов.
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