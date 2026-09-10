Крепость Тронгзунд в Выборгском заливе хотят превратить в новую достопримечательность. Для нее ищут идеи

От участников конкурса будут ждать идеи, как использовать и развивать крепость с учетом ее охранного статуса, исторической ценности, ландшафта и туристических маршрутов региона. Главное — не превратить Тронгзунд в новодел, а сохранить характер места и сделать его более понятным и доступным. Подробные условия, сроки конкурса и требования к проектам опубликуют в ближайшее время на ресурсах музея, написал вице-губернатор Владимир Цой.

Чиновник пояснил, что вместе с муниципалитетом правительство региона решает имущественные вопросы: объекты культурного наследия крепости хотят оформить как имущество, после чего Выборгский музей-заповедник сможет стать их пользователем с согласия местных депутатов.

Крепость построили в 1864 году. Сегодня это региональный памятник архитектуры: здесь сохранились каменные стены, казармы и исторический ландшафт. Власти Ленобласти считают, что у территории есть потенциал для новых сценариев использования — культурных и туристических. Сам Высоцк расположен на островах Выборгского залива и тесно связан с портом и оборонительной историей региона.