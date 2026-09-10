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Урбанистика

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В Павловске благоустроят сквер в честь легендарного реставратора Анны Зеленовой

Зеленую зону в исторической части Павловска на Садовой улице между Березовой и Госпитальной улицами приведут в порядок по просьбе жительницы Пушкинского района. Работы должны завершить не позднее сентября 2027 года. Об этом сообщили в Смольном.

Пресс-служба администрации Петербурга

В сквере выложат дорожки, установят скамейки, ограждения и урны, а также сделают освещение. Так как благоустройство завершится к 250-летию Павловска, губернатор предложил создать на территории тематическую экспозицию, посвященную восстановлению Павловска после Великой Отечественной войны.

Сейчас сквер разделен Конюшенной улицей на два зеленых участка с деревьями, кустарниками, газоном и скамейками. Здесь гуляют и отдыхают жители и гости Павловска, в том числе семьи с детьми и пожилые горожане, отмечают власти.

Имя Анны Зеленовой зоне для прогулок площадью 0,58 гектара присвоили в 2023 году. Выдающийся реставратор, легендарный директор музея-заповедника «Павловск» внесла большой вклад в сохранение музейных ценностей во время Великой Отечественной войны и возрождение дворцово-паркового ансамбля после ее окончания. В 2022 году Зеленовой установили памятник на аллее парка.

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