Два новых сквера с выходом к воде благоустроили в Сестрорецке

Сквер Петра Великого на площади Свободы, 1 получил новую смотровую площадку с видом на Сестрорецкий Разлив. Пока здесь выполнили только один из двух этапов благоустройства — в порядок привели юго-восточная часть территории. В зеленой зоне выложили пешеходные дорожки из плитки, установили скамейки из экологичных материалов и освещение. На участке теперь растут яблони, сакуры, два вида гортензии и барбарис.

В сквере Непокоренных по улице Токарева, 4 также обновили дорожки, установили скамейки с урнами и вазонами под натуральный камень. Дополнительно высадили можжевельник китайский и казацкий, ель ридал и пуш, сосну горная Бенджамин, барбарис, спирею, гейхеру, хоста, лобелию.