В Московском районе открылся обновленный сквер «Северная Роща»

В Московском районе Петербурга завершилось обновление сквера «Северная Роща», заложенного в 1962 году.

В ходе благоустройства обновили пешеходные дорожки: уложили плитку и щебеночно-набивное покрытие. Установили 44 опоры освещения, часть из них оснащена прожекторами для подсветки деревьев.

На территории установили новые скамейки и урны, разбили цветники из хост и лилейников, а также восстановили около 10 тысяч квадратных метров газона.

Особое внимание уделили сохранению деревьев: планировку пространства адаптировали под существующую корневую систему, чтобы бережно сохранить зеленый каркас рощи, рассказали в телеграм-канале «Комфортный Петербург».