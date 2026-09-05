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Урбанистика

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В Московском районе открылся обновленный сквер «Северная Роща»

Зеленая зона расположена между Авиационной улицей, Московским проспектом, улицей Типанова и Демонстрационным проездом.

Фото: телеграм-канал «Культурный Петербург»

В Московском районе Петербурга завершилось обновление сквера «Северная Роща», заложенного в 1962 году.

В ходе благоустройства обновили пешеходные дорожки: уложили плитку и щебеночно-набивное покрытие. Установили 44 опоры освещения, часть из них оснащена прожекторами для подсветки деревьев.

На территории установили новые скамейки и урны, разбили цветники из хост и лилейников, а также восстановили около 10 тысяч квадратных метров газона.

Особое внимание уделили сохранению деревьев: планировку пространства адаптировали под существующую корневую систему, чтобы бережно сохранить зеленый каркас рощи, рассказали в телеграм-канале «Комфортный Петербург».

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