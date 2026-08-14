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Урбанистика

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Пляж благоустроят на острове Чухонка в Колпинском парке

Привести общественное пространство в порядок власти планируют в 2027 году, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Рендерами обновленного пляжа чиновник поделился в соцсетях.

Соцсети Евгения Разумишкина
Соцсети Евгения Разумишкина
Соцсети Евгения Разумишкина

На пляже организуют зоны для тихого отдыха с лежаками и шезлонгами, площадку для пляжного волейбола, детскую игровую зону, прогулочные маршруты, кабинки для переодевания и велопарковки. Пространство обещают сделать доступным для людей с инвалидностью.

Парк культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ на Чухонке открылся летом 1960 года. Его с 1958 года строила колпинская молодежь. Здесь же появился пляж с домиками. В одном, по воспоминаниям местных, хранились пляжные деревянные лежаки, а в другом работал медпункт.

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