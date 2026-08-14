В Петергофе появится сквер в честь моряков-подводников, погибших в Баренцевом море

В сквере планируют установить памятный знак, выложить плиткой пешеходные дорожки, а также площадки для отдыха со скамейками. Участок дополнительно озеленят и украсят цветами.

Привести в порядок это общественное пространство городская администрация решила после обращения вдов погибших моряков. В обсуждениях участвовали горожане, местные власти предприятие и занимающееся озеленением территорий предприятие «Флора».

Пожар на атомной подлодке АС-31 в Баренцевом море произошел 1 июля 2019 года. В нем погибли 14 человек. Среди них — Герои России Николай Филин и Денис Долонский, а также три капитана второго ранга. Выжили только пять человек.

После возгорания на борту экипаж еще мог эвакуироваться, однако решил побороться за живучесть судна. Моряки израсходовали все имеющиеся ресурсы на тушение очагов пожара и погибли после взрыва литиевого аккумулятора.