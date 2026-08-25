Как Тихвину стать «новым Выборгом»? Вот 3 туристические концепции от молодых урбанистов

Говоря о Тихвине, чаще всего вспоминают монастырские комплексы и чудотворную икону, реже — что это родина Николая Римского-Корсакова. Между тем именно здесь находятся одно из старейших в России гидротехнических сооружений и памятники деревянного зодчества разных эпох, а до недавнего времени работал некогда единственный в стране завод по производству экстракта хвои. Как вывести эти сюжеты из тени главных достопримечательностей — и может ли Тихвин стать «новым Выборгом»? Ответы на эти вопросы искали участники Летней школы урбаниста СПбГУ: они изучили город и предложили концепции его развития. Собака.ru публикует три проекта-победителя и рассказывает, каким их авторы видят Тихвин будущего.
Панорамный вид на Тихвинский (Успенский) мужской монастырь
Четыре факта о четырех эпохах города:
- XV–XVI века — построен каменный Успенский собор для Тихвинской иконы Божией Матери, основаны Успенский мужской и Введенский женский монастыри, заново отстроен Тихвинский посад.
- XVIII век — Тихвин получает статус уездного города и регулярную планировку.
- XIX век — после открытия Тихвинской водной системы, созданной для сообщения между бассейнами Волги и Балтики, возрастает торговое значение города, формируется его купеческий облик. Здесь рождается и проводит детство Римский-Корсаков.
- XX век — начинает работу Тихвинский лесохимический завод. Долгое время это было единственное в стране предприятие, где производили хвойный экстракт.
«Услышать Тихвин»
Идея концепции: Злата Сандалова, Алина Гришунина, Андрей Евтеев, Ирина Фурман и Тимофей Лущик
Авторы проекта предлагают отказаться от поверхностного туризма с беглым осмотром основных достопримечательностей в пользу более глубокого погружения в городскую среду. Во время исследования они заметили одну из главных особенностей Тихвина: особую, почти осязаемую тишину, благодаря которой можно услышать звуки, на которые в мегаполисе обычно не обращаешь внимания.
В основу концепции лег звуковой ландшафт города и его ароматическая палитра: шум воды и шелест деревьев, запахи леса, свежей выпечки и воска, колокольный звон и музыка Римского-Корсакова. Такой взгляд на Тихвин будет интересен осознанному туристу, который хочет вернуться из поездки не с гигабайтами фотографий, а с личными впечатлениями и воспоминаниями об атмосфере места, считают авторы проекта.
Реальным воплощением этих идей должны стать новая набережная у реки Тихвинки, которая пройдет через историческую часть города, культурный кластер рядом с домом-усадьбой Римского-Корсакова и реконструкция пустующих корпусов Лесохимического завода с последующим приспособлением под новые функции.
Эти локации могут дополнить два турмаршрута — исторический (видовой) и музыкальный (тематический), в которые войдут основные достопримечательности Тихвина. Еще авторы проекта предлагают установить музыкальные МАФы (малые архитектурные формы. — прим. ред.) — стойки с мононаушниками, где можно послушать аудиокомпозиции о точках на пути. А вместо привычного магнита — увезти кассету с записью звуков города.
Что может появиться на новой набережной
Спуск к воде
Видовое место отдыха у реки Тихвинки
«Камертон»
Арт-объект, отсылающий к стоявшей здесь часовне в честь императора Петра I (а еще это смотровая площадка!)
Панорамный ресторан
С локальной кухней из фермерских продуктов
Что может появиться в культурном кластере рядом с домом-усадьбой Римского-Корсакова
Крытый павильон для саунд-практик
Летом будет работать как арт-резиденция, а в остальное время — как школа искусств
Музейный двор
Отдельный павильон для камерных событий с чайной, где будут подавать напитки под местным брендом
Амфитеатр
Открытая площадка для концертов, спектаклей и фестивалей с видом на воду и монастырские комплексы
Что может появиться на территории Лесохимического завода
Постоянная экспозиция
Об истории предприятия, его продукции и сотрудниках
Парфюмерная кофейня
С кофейной картой и продукцией с ароматом хвои
Еловый сад
Зеленая зона для прогулок рядом с Лесохимическим заводом
Деревянная застройка в исторической части города
«Культура дерева»
Идея концепции: Анна Музалева, Богдан Лобанов, Евгения Сторожева, Елизавета Фесенко, Андрей Письменный
Еще один вариант апгрейда для Тихвина — туристический кластер, объединенный вокруг темы «дерево». Во время исследования авторы проекта заметили: этот материал здесь — не просто часть архитектуры, а важный элемент локальной идентичности. В прошлом из него массово строили дома в историческом центре, мосты, дороги и детские площадки, а сегодня с ним работают городские компании — от мебельных производств до поставщиков стройматериалов.
Главным референсом для концепции стали тихвинские шлюзы — гидротехнические сооружения, входившие в водную систему, которая в XIX — середине XX века связывала бассейн Волги с Балтийским морем через реки и каналы. Авторы проекта обнаружили неожиланный парадокс: об этом памятнике инженерной истории редко рассказывают туристам, да и сами жители не воспринимают его как одну из главных достопримечательностей города.
Карта туристического кластера «Культура дерева»
Сердцем туркластера должна стать мастерская с насыщенной ивент-программой. Здесь туристы смогут поработать с деревом — например, создать МАФ (малую архитектурную форму. — прим. ред.), попробовать выжигание под рассказ-ретроспективу о городских пожарах (!) или послушать иммерсивные лекции о Тихвине и его культурном наследии. А любители интерактива — пройти ремесленный по пространству: от верфи до шоурума.
Отдельные мероприятия можно проводить в формате open air, считают идеологи концепции. Это, например, архитектурные пленэры с Тихвинским монастырем в качестве объекта для зарисовок и батлы скульпторов по резьбе по дереву, где за работой мастеров можно следить в реальном времени, а победителя выбирать зрительским голосованием. Флагманским событием мог бы стать недельный фестиваль-практикум с посещением реставрационных мастерских, которые работают с деревянным зодчеством.
Что еще предлагают создать авторы проекта
Благоустроенная набережная
Прогулочное пространство рядом с туркластером, включенное в историко-культурный маршрут до дома-музея Римского-Корсакова и других мест, связанных с композитором.
Здесь же хотят запустить вечерние велопрогулки через монастырские комплексы с художественной подсветкой и другие знаковые локации Тихвина. Еще один — прибрежный — трек предлагают посвятить тихвинским шлюзам
Поп-ап-зоны в пустующих кварталах
Новые точки притяжения или временные активности вне туристических маршрутов — например, мини-выставки об истории деревянного зодчества или световые инсталляции, которые визуально «достроят» утраченный дом на месте пустыря
«Химплощадка»
Воссоздание утраченной зоны отдыха на Лебяжьем острове с аттракционами, концертной и танцевальной площадками и прокатом лодок при Лесохимическом заводе для реконструкции досуговых сценариев прошлого столетия
Древняя обитель в отражении реки Тихвинки
«Темп русской провинции»
Идея концепции: Захар Терехов, Майя Шамсулина, Ирина Алешковская, Егор Гусев, Аида Файзрахманова
Большинство туристов знают город благодаря монастырским комплексам и Тихвинской иконе Божией Матери. Авторы проекта предлагают сменить оптику: отойти от классического маршрута по главным достопримечательностям и не спеша присмотреться к повседневной жизни города, его жителям, локальным ремеслам и бизнесу. В основе их концепции — slow travel: древние обители остаются важными точками, но основной фокус смещается на то, что находится вокруг них.
Такой сценарий предполагает масштабное обновление общественных пространств, в том числе ревитализацию исторической застройки. В первую очередь преобразования затронут главную улицу: ее хотят превратить в туристическую агломерацию «Ре-Посад» с единым дизайн-кодом. Здесь объединят арт-кластер ремесел, гостиницы и рестораны в старорусском стиле и событийные площадки для гастрофестиваля «Клюква» и светомузыкального фестиваля на воде «Лучезарье». Еще одну локацию предлагают обустроить у пруда Таборы — городского водоема рядом с Тихвинским монастырем.
Что может появиться на территории «Ре-Посада»
«Звонница времени»
Смотровая башня с панорамным видом на речной простор и историческую застройку
Качели и шезлонги
Комфортные остановки для отдыха между прогулками по главной улице
Фотозоны и арт-объекты
Новые споты для атмосферных кадров
Что может появиться у пруда Таборы
Лодочная станция
Сезонный прокат, чтобы посмотреть на Тихвинский монастырь с нового ракурса
Другие проекты Летней школы урбаниста СПбГУ этого года можно посмотреть по этой ссылке.
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