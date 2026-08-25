Как Тихвину стать «новым Выборгом»? Вот 3 туристические концепции от молодых урбанистов

«Услышать Тихвин»

Идея концепции: Злата Сандалова, Алина Гришунина, Андрей Евтеев, Ирина Фурман и Тимофей Лущик

Авторы проекта предлагают отказаться от поверхностного туризма с беглым осмотром основных достопримечательностей в пользу более глубокого погружения в городскую среду. Во время исследования они заметили одну из главных особенностей Тихвина: особую, почти осязаемую тишину, благодаря которой можно услышать звуки, на которые в мегаполисе обычно не обращаешь внимания.

В основу концепции лег звуковой ландшафт города и его ароматическая палитра: шум воды и шелест деревьев, запахи леса, свежей выпечки и воска, колокольный звон и музыка Римского-Корсакова. Такой взгляд на Тихвин будет интересен осознанному туристу, который хочет вернуться из поездки не с гигабайтами фотографий, а с личными впечатлениями и воспоминаниями об атмосфере места, считают авторы проекта.