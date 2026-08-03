Исидоровский сквер на Римского-Корсакова открыли после благоустройства

Специалисты высадили каштаны и кустарники, привели в порядок пешеходные дорожки, установили скамейки и модернизировали освещение. Видовую площадку обустроили, на ней разместили скульптуру Коломенского кота.

Территория на проспекте Римского-Корсакова, 24 стала Исидоровским сквером в 2020 году. Тендер на ее благоустройство разыграли в апреле этого года. Подрядчиком выступила компания «Матис», которая согласилась выполнить работы за 17,3 млн рублей. Согласно договору, их было необходимо завершить до 15 сентября. Проектированием ремонта за 2,1 млн рублей с января по октябрь 2025 года занималась группа компаний «Славянский проект».