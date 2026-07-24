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Урбанистика

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Сквер имени Александра Маринеско открыли после благоустройства в Петербурге

В зеленой зоне на углу проспекта Стачек и дороги на Турухтанные Острова обновили пешеходные дорожки, восстановили газоны, высадили кустарники, установили освещение и места для отдыха, рассказал в соцсетях вице-губернатор Евгений Разумишкин.

О старте работ в сквере недалеко от метро «Автово» и «Путиловская» Смольный сообщил в мае. Тогда власти также планировали установить чугунную ограду по периметру сквера. Благоустройство завершили раньше установленного срока — ожидалось, что пространство откроют в августе.

соцсети Евгения Разумишкина
соцсети Евгения Разумишкина

Безымянный сквер, где находится памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, присвоили имя моряка-подводника в 2022 году. С идеей привести в порядок эту территорию выступил депутат Заксобрания Андрей Алескеров. Работы оплатили из городского бюджета.

Александр Маринеско — советский моряк-подводник, лодка по командованием которого во время Великой Отечественной войны за один подход потопила в Балтийском море два крупных вражеских транспорта противника «Вильгельм Густлов» и «Генерал Штойбен». Первый из них стал самым большим из всех кораблей, которые за время войны удалось уничтожить советскому ВМФ.

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