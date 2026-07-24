Сквер имени Александра Маринеско открыли после благоустройства в Петербурге

Безымянный сквер, где находится памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, присвоили имя моряка-подводника в 2022 году. С идеей привести в порядок эту территорию выступил депутат Заксобрания Андрей Алескеров. Работы оплатили из городского бюджета.

Александр Маринеско — советский моряк-подводник, лодка по командованием которого во время Великой Отечественной войны за один подход потопила в Балтийском море два крупных вражеских транспорта противника «Вильгельм Густлов» и «Генерал Штойбен». Первый из них стал самым большим из всех кораблей, которые за время войны удалось уничтожить советскому ВМФ.