Проект памятника актеру Кириллу Лаврову в Ораниенбаумском саду показали на Градсовете

Проект подготовили скульптор Георгий Франгулян, архитекторы Олег Харченко и Сергей Сысоев. По словам главного архитектора Петербурга Павла Соколова, эскиз уже обсуждали на профильной секции Градсовета. Памятник планируют разместить в Ораниенбаумском саду между Чкаловским проспектом и Колпинским переулком.

Выбрать эскиз памятника Лаврову ранее пытались с помощью открытого конкурса. Однако жюри, в состав которого вошли семья актера и экспертный совет под руководством народного архитектора России Олега Харченко, отказалось выявлять победителя из 43 представленных работ. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, такое решение приняли из-за того, что проекты конкурсантов оказались «недостаточного уровня» и не соответствовали «масштабу личности Кирилла Лаврова».

Актер Кирилл Лавров родился в 1925 году в Ленинграде в семье народного артиста Юрия Лаврова и актрисы Ольги Гудим-Левкович. С 1955 года он служил в Большом Драматическом театре, а с 1989 года стал его художественным руководителем. За свою карьеру Лавров сыграли десятки ролей в на сцене и в кино. Артист также принимал участие в общественной жизни: был депутатом Верховного Совета СССР, членом Комитета по Государственным премиям, Президентом Международной конфедерации театральных союзов стран СНГ.