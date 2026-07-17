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Урбанистика

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Обновленный облик университета ЮНЕСКО на Васильевском острове показали власти

Изменения в проекте Научно-образовательного университета ЮНЕСКО при Горном университете согласовал Комитет по архитектуре и градостроительству. Корректировки касаются решений по фасаду здания и используемых материалов, отмечает пресс-служба ведомства.

Здание университета площадью более 51 тысячу квадратных метров построят на набережной вдоль Галерной гавани, с видом на воду. Первые три этажа образуют массивное основание, облицованное мраморизированным известняком. Выше фасады выполнят из светло-охристого лицевого кирпича, а колонны и пилястры — из стеклофибробетона.

В университете разместят современные лаборатории, аудитории разной вместимости, кабинеты для индивидуальных занятий, консультационный центр, симуляционные лаборатории, выставочные и демонстрационные пространства, а также конференц-залы и переговорные комнаты. В подземной части корпуса предусмотрен паркинг на 104 автомобиля.

Соглашение о создании Международного центра компетенций Горный университет и ЮНЕСКО подписали в 2018 году в штаб-квартире организации в Париже. Позже его ратифицировала Госдума, и в мае 2024 года учреждение было создано по указу президента. Строительство здания началось в июле 2023 года, его планируют к завершить в 2027 году. Проект корпуса разработала «Архитектурная мастерская Мамошина».

Отмечалось, что созданном центре петербургский вуз сможет проводить аттестацию специалистов, работающих в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также сертифицировать университеты и профессоров. Кроме того, учреждение поможет привести образовательные стандарты горнотехнических вузов разных стран к единому формату.

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