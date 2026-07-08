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Урбанистика

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«Экологический оазис» появится в Московском районе почти за 472 млн рублей

На благоустройство Звездного парка, который разместят между Дизельным проездом, улицами Георгия Чернышева и Марии Кошкиной, власти выделили 471,9 млн рублей, следует из данных на госзакупках. Зеленую зону оформят с отсылками к советскому мультфильму «Тайна третьей планеты».

Фото: скриншот документа на портале «Госзакупки»

В парке появятся зоны отдыха, детские площадки с игровым музыкальным оборудованием, два спортивных комплекса с тренажерами и двумя столами для настольного тенниса, велопарковки и фотозона. Одну из игровых зон оформят в виде птицы Говоруна из мультфильма по книгам Кира Булычева «Тайна третьей планеты». На территории также установят скамейки, парковые кресла, столы для пикника и навесы от дождя и солнечного света. Для неспешных прогулок создадут сеть извилистых дорожек из набивного покрытия с окантовкой из плитки. Их соединит широкая аллея.

Фото: скриншот документа на портале «Госзакупки»

Авторы проекта намерены создать «экологический оазис». Озеленение включает высадку лиственных цветущих деревьев, крупномеров, кустарников, цветников и газонное покрытие. В районе ландшафтного понижения высадят «влаголюбивые» деревья, и растения, чтобы обеспечить естественный водоотвод. В парке будет развитая система холмов для создания открытых и закрытых пространств и видовых точек.

Первоначально общественное пространство планировали благоустроить в 2026 году, однако, как следует из тендера, парк должен появиться только к сентябрю 2027 года. Работы выполнят в два этапа, первый запланирован уже на этот год. Исполнителя проекта определили в начале июня — им стало ООО «ПСФ Корт».

Проект Звездного парка в сентябре 2025 года показал губернатор Александр Беглов. Название для него выбирали петербуржцы.

Текст: Ева Елисеева, Максим Бабенко

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