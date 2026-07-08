«Экологический оазис» появится в Московском районе почти за 472 млн рублей

Авторы проекта намерены создать «экологический оазис». Озеленение включает высадку лиственных цветущих деревьев, крупномеров, кустарников, цветников и газонное покрытие. В районе ландшафтного понижения высадят «влаголюбивые» деревья, и растения, чтобы обеспечить естественный водоотвод. В парке будет развитая система холмов для создания открытых и закрытых пространств и видовых точек.

Первоначально общественное пространство планировали благоустроить в 2026 году, однако, как следует из тендера, парк должен появиться только к сентябрю 2027 года. Работы выполнят в два этапа, первый запланирован уже на этот год. Исполнителя проекта определили в начале июня — им стало ООО «ПСФ Корт».

Проект Звездного парка в сентябре 2025 года показал губернатор Александр Беглов. Название для него выбирали петербуржцы.

Текст: Ева Елисеева, Максим Бабенко