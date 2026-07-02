Парк Строителей у метро «Улица Дыбенко» благоустроят почти за 450 млн рублей

Заявки от потенциальных исполнителей проекта принимают до 17 июля 2026 года, а итоги конкурса планируют подвести 27 июля. Победителю предстоит провести работы в два этапа: первый завершить до 5 ноября 2026 года, второй — выполнить с 18 января по 1 октября 2027 года.

Благоустройство затронет территорию между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом, а также участок на Искровском проспекте у дома №15 по улице Подвойского. В парке обновят дорожки и покрытия, высадят новый газон, деревья и кустарники, а также разобьют цветники. Кроме того, здесь установят скамейки, детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, а также оборудуют пандусы, тактильную плитку и навигацию для маломобильных посетителей.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для благоустройства парка. В 2025 году аналогичный конкурс объявляли с начальной стоимостью 515 млн рублей. После подведения итогов определение победителя приостановили из-за поступившей жалобы от компании «ПРО-ФИНАНС». Предприятие утверждало, что заказчик нарушил требования закона о контрактной системе.

Парк Строителей расположен в историческом районе Веселый Поселок, недалеко от станции метро «Улица Дыбенко», по обе стороны Искровского проспекта между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко. Его площадь составляет около 3 гектаров. Парк начали создавать в 1989 году по инициативе Союза строительных организаций, а современное название и благоустроенный вид он получил к 27 мая 2004 года. С 2008 года на его территории работает храм Святого Первоверховного Апостола Петра, которого считают небесным покровителем строителей.