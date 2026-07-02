Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Парк Строителей у метро «Улица Дыбенко» благоустроят почти за 450 млн рублей

Стоимость преображения парка снизилась почти на 70 млн рублей по сравнению с тендером, который разыгрывали в прошлом году. Теперь она составляет 447,5 млн рублей, следует из данных госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей проекта принимают до 17 июля 2026 года, а итоги конкурса планируют подвести 27 июля. Победителю предстоит провести работы в два этапа: первый завершить до 5 ноября 2026 года, второй — выполнить с 18 января по 1 октября 2027 года.

Благоустройство затронет территорию между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом, а также участок на Искровском проспекте у дома №15 по улице Подвойского. В парке обновят дорожки и покрытия, высадят новый газон, деревья и кустарники, а также разобьют цветники. Кроме того, здесь установят скамейки, детские игровые площадки с безопасным резиновым покрытием, а также оборудуют пандусы, тактильную плитку и навигацию для маломобильных посетителей.

Это уже вторая попытка найти подрядчика для благоустройства парка. В 2025 году аналогичный конкурс объявляли с начальной стоимостью 515 млн рублей. После подведения итогов определение победителя приостановили из-за поступившей жалобы от компании «ПРО-ФИНАНС». Предприятие утверждало, что заказчик нарушил требования закона о контрактной системе.

Парк Строителей расположен в историческом районе Веселый Поселок, недалеко от станции метро «Улица Дыбенко», по обе стороны Искровского проспекта между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко. Его площадь составляет около 3 гектаров. Парк начали создавать в 1989 году по инициативе Союза строительных организаций, а современное название и благоустроенный вид он получил к 27 мая 2004 года. С 2008 года на его территории работает храм Святого Первоверховного Апостола Петра, которого считают небесным покровителем строителей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: