Новое общественное пространство появится на углу проспекта Героев и Дудергофского канала

В Красносельском районе благоустроят зону у набережной Дудергофского канала, сообщает пресс-служба Смольного. Местные жители уже используют участок площадью более гектара для прогулок и отдыха у воды — после преображения он станет современной и комфортной локацией для всех возрастов, отмечают в городском правительстве.
Администрация района получила ордер ГАТИ, работы на территории начинаются, рассказал ранее в соцсетях вице-губернатор Евгений Разумишкин. В будущем общественном пространстве появятся пешеходные дорожки с плиточным покрытием, спуск из террасной доски с амфитеатром и видовой площадкой у воды, детские площадки, скамейки и велопарковка. На участке также высадят деревья, кустарники и многолетники, а также восстановят газон. Освещать это место будут 37 светодиодных светильников. Благоустройство планируют завершить в 2026 году.
Рядом с участком находится один из немногих в Петербурге вантовых пешеходных мостов, который держится на одном пилоне и шести металлических канатах. Как следует из снимков панорам в «Яндекс Картах», сейчас на месте, где разместят пространство, находится пустырь. Спуски к воде на его территории не обустроены, а специальное покрытие есть лишь на подходе к мосту.
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