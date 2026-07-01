Новое общественное пространство появится на углу проспекта Героев и Дудергофского канала

Рядом с участком находится один из немногих в Петербурге вантовых пешеходных мостов, который держится на одном пилоне и шести металлических канатах. Как следует из снимков панорам в «Яндекс Картах», сейчас на месте, где разместят пространство, находится пустырь. Спуски к воде на его территории не обустроены, а специальное покрытие есть лишь на подходе к мосту.