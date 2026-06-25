Зоны для рыбалки, шезлонги и навесы от солнца: как за 127 млн рублей благоустроят сквер во Фрунзенском районе

Благоустройство сквера разделено на 12 этапов, все работы подрядчик должен выполнить к 1 сентября. Принимать результат будет администрация Фрунзенского района.

После благоустройства в сквере появятся новые прогулочные маршруты: часть дорожек замостят плиткой, а в отдельных местах оборудуют деревянные настилы, следует из прикрепленных к тендеру документов.

Также на участке создадут несколько зон для отдыха и отдельную площадку для любителей рыбалки. В сквере установят современное освещение, новые скамейки, шезлонги, качели, навесы от солнца, урны и велопарковку. Для детей обустроят две игровые площадки, рассчитанные на разные возрастные группы.

Территорию дополнительно озеленят: высадят клены, каштаны, березы, ивы, сирень, сосны и можжевельник. Всего планируется посадить 104 дерева и несколько сотен кустарников. Все существующие насаждения сохранят.

Благоустроить Карпатский сквер Смольный попросили местные жители осенью 2025 года. «Выполнить полный комплекс работ» городские власти пообещали до осени 2026 года. Этот зеленый участок получил свое название в 2018 году — рядом со сквером располагаются Карпатская и Малая Карпатская улицы, а также Карпатский пруд.