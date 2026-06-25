В Петергофе может появиться парк в честь защитников Ораниенбаумского плацдарма

Власти планируют определить дальнейшее использование территории, когда завершатся судебные разбирательства вокруг участков на ней. Среди возможных вариантов — создание парка памяти защитников Ораниенбаумского плацдарма вместо жилой застройки.

Земельные участки общей площадью около 470 тысяч квадратных метров здесь с 2012 года арендовала «СЗ “Комета”» для комплексной жилой застройки. Инвестор разработал и согласовал проект строительства, а также полностью оплатил право аренды и арендные платежи. Однако за все время разрешения на строительство не выдавались, и к строительству компания так и не приступила. Срок договора несколько раз продлевался и окончательно истек 16 мая 2026 года. Сейчас «СЗ “Комета”» пытается продлить его через суд. Следующее заседание назначено на 29 июня 2026 года.

Обращение к вице-губернатору отправили парламентарии Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Все они ранее состояли во фракции «Справедливая России — За Правду», однако весной депутаты вышли из партии и вступили в «Зеленые».

Ораниенбаумский плацдарм — один из ключевых рубежей обороны Ленинграда, который советские войска удерживали в изоляции от основных сил с 1941 по 1944 год. Память о его защитниках уже увековечена в мемориале в Ломоносове, а рядом с территорией в Петергофе, которую предлагают превратить в парк, расположены Приморский мемориальный комплекс и Приморский плацдарм, также посвященные событиям Великой Отечественной войны.