Сквер Леонарда Эйлера на Васильевском острове открыли после обновления

Зеленую зону благоустроили между домами 31–33 и 37 на 10-й линии Васильевского острова после обращения местных жителей, рассказали в Смольном.
В марте 2025 года жители Васильевского острова обратились в городскую администрацию с просьбой привести в порядок участок, который располагается у здания Бестужевских курсов. Там не было дорожек, скамеек и освещения, а старые элементы благоустройства пришли в негодность.
В сквере проложили прогулочные дорожки, установили навесы с качелями, обустроили зоны отдыха и тематическую детскую площадку. Также в парке появились новое освещения. Дополнительно на участке высадили деревья и кустарники. Одним из элементов оформления стал арт-объект в виде числа Эйлера — математической константы, которая служит основанием натурального логарифма.
Панорама сквера Эйлера, 2023 год
Сквер на 10-й линии Васильевского острова носит имя выдающегося швейцарского, прусского и российского математика и физика Леонарда Эйлера с 2021 года. Ученый приехал в Петербург в 1727 по приглашению Академии наук. Здесь Эйлер написал свои основные научные труды. Математик жил в доме на углу 10-й линии Васильевского острова и набережной Лейтенанта Шмидта.
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