Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Сквер Леонарда Эйлера на Васильевском острове открыли после обновления

Зеленую зону благоустроили между домами 31–33 и 37 на 10-й линии Васильевского острова после обращения местных жителей, рассказали в Смольном.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В марте 2025 года жители Васильевского острова обратились в городскую администрацию с просьбой привести в порядок участок, который располагается у здания Бестужевских курсов. Там не было дорожек, скамеек и освещения, а старые элементы благоустройства пришли в негодность.

В сквере проложили прогулочные дорожки, установили навесы с качелями, обустроили зоны отдыха и тематическую детскую площадку. Также в парке появились новое освещения. Дополнительно на участке высадили деревья и кустарники. Одним из элементов оформления стал арт-объект в виде числа Эйлера — математической константы, которая служит основанием натурального логарифма.

Панорама сквера Эйлера, 2023 год

Сквер на 10-й линии Васильевского острова носит имя выдающегося швейцарского, прусского и российского математика и физика Леонарда Эйлера с 2021 года. Ученый приехал в Петербург в 1727 по приглашению Академии наук. Здесь Эйлер написал свои основные научные труды. Математик жил в доме на углу 10-й линии Васильевского острова и набережной Лейтенанта Шмидта.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: