Сквер Леонарда Эйлера на Васильевском острове открыли после обновления

В марте 2025 года жители Васильевского острова обратились в городскую администрацию с просьбой привести в порядок участок, который располагается у здания Бестужевских курсов. Там не было дорожек, скамеек и освещения, а старые элементы благоустройства пришли в негодность.

В сквере проложили прогулочные дорожки, установили навесы с качелями, обустроили зоны отдыха и тематическую детскую площадку. Также в парке появились новое освещения. Дополнительно на участке высадили деревья и кустарники. Одним из элементов оформления стал арт-объект в виде числа Эйлера — математической константы, которая служит основанием натурального логарифма.

Панорама сквера Эйлера, 2023 год