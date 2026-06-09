Мемориал героям Ленинградской битвы откроют к 2028 году

Как сообщил вице-губернатор Пиотровский, проект мемориала уже одобрил президент России. Центральной частью композиции станет безымянная высота, возвышающаяся над окружающей местностью почти на десять метров. Здесь 23 сентября 1941 года бойцы 5-й дивизии народного ополчения отразили последнее крупное наступление немецких войск на этом участке фронта. Рядом находятся братские захоронения красноармейцев, моряков Балтийского флота и ополченцев, погибших в боях за Ленинград.

В апреле концепция комплекса получила поддержку Градостроительного совета города. Проект, который разработала архитектурная студия «Интерколумниум», предусматривает создание шести Аллей Славы — по числу фронтов, участвовавших в Ленинградской битве. На территории также разместят музейные павильоны с исторической экспозицией и интерактивными выставками, посвященными защитникам города.

Перед главным монументом появится площадь Ленинградской битвы, где будут проходить памятные мероприятия. Кроме того, проект включает выставочные пространства и парковку. В планах — отдельная зона, посвященную морякам Балтийского флота и озерных флотилий. Над ее содержанием буду работать представители ветеранских организаций, историки и музейные специалисты.

К апрелю этого года уже были готовы проект центрального памятного знака и необходимые исследования территории, решены основные вопросы, связанные с подготовкой площадки к строительству. После открытия мемориальный комплекс станет частью Музея городской скульптуры Петербурга.