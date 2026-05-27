Пешеходной может стать набережная на правом берегу Малой Невы у моста Бетанкура

Изначально на этом месте хотели создать общественное пространство, однако осенью прошлого года стало известно, что власти планируют проложить на набережной автомобильную дорогу. Теперь концепция территории изменилась вновь.
Проектом планировки территории займется Дирекция транспортного строительства. Распоряжение об этом Комитет по градостроительству опубликовал 27 мая. Документ касается сразу трех объектов: самой набережной с выходом к мосту Бетанкура, а также двух новых улиц от Петровского проспекта. Для улиц предусмотрят автомобильное движение на 2–4 полосы, а вот набережную официально отнесли к категории пешеходных.
Ранее для этой территории предлагали создать общественное пространство с прогулочной зоной и местами для отдыха. В проекте обсуждали извилистую пешеходную дорожку, беседки в стиле портовых контейнеров, зоны для рыбалки, скамейки и лежаки. Также планировали установить высокие фонари и высадить деревья и кустарники. Однако осенью прошлого года на госзакупках опубликовали тендер на поиск подрядчика, который должен составить проект планировки набережной как магистрали с автомобильным движением на 2–4 полосы.
