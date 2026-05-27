Пешеходной может стать набережная на правом берегу Малой Невы у моста Бетанкура

Проектом планировки территории займется Дирекция транспортного строительства. Распоряжение об этом Комитет по градостроительству опубликовал 27 мая. Документ касается сразу трех объектов: самой набережной с выходом к мосту Бетанкура, а также двух новых улиц от Петровского проспекта. Для улиц предусмотрят автомобильное движение на 2–4 полосы, а вот набережную официально отнесли к категории пешеходных.

Ранее для этой территории предлагали создать общественное пространство с прогулочной зоной и местами для отдыха. В проекте обсуждали извилистую пешеходную дорожку, беседки в стиле портовых контейнеров, зоны для рыбалки, скамейки и лежаки. Также планировали установить высокие фонари и высадить деревья и кустарники. Однако осенью прошлого года на госзакупках опубликовали тендер на поиск подрядчика, который должен составить проект планировки набережной как магистрали с автомобильным движением на 2–4 полосы.