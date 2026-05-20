В Юнтоловском заказнике появится новый экомаршрут. Каким он будет, решат петербуржцы

Власти города приступают к созданию экомаршрута в заказнике «Юнтолово». Комитет по природопользованию подготовил онлайн-опрос, чтобы посетители заказника могли высказать свое мнение, как улучшить будущую тропу. Об этом сообщил председатель ведомства Кирилл Соловейчик.

Экотропы помогают снизить нагрузку на природные территории, объясняют в комитете. Создание нового маршрута анонсировал в октябре вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Власти планируют обустроить более километра деревянного настила и оборудовать смотровые площадки на ключевых видовых точках. Сейчас горожанам доступно для прогулок 450 метров обустроенной тропы.

Юнтоловский заказник занимает более 1000 гектаров в западной части Приморского района. Он был образован в 1990 году и стал первой охраняемой зеленой территорией в Петербурге. В сосновых и березовых лесах, болотах, Лахтинском разливе растут около 380 видов растений и обитают примерно 90 видов птиц. Создание экотропы сделает посещение заказника более комфортным как минимум для 150 000 жителей района, отмечают в Смольном.

