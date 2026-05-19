Памятник пограничникам и душистые клумбы: у Дацана Гунзэчойнэй разобьют сквер за 142 млн рублей

Согласно проекту благоустройства, в сквере появятся новые дорожки, скамейки и урны, а также озеленение. Территорию засадят деревьями и кустарниками, среди них — лиственницы, клены, сирень и спирея. На участках также появятся клумбы, там, среди прочих, будут расти тимьян лимоннопахнущий и тысячелистник. Проект также включает рендеры памятника пограничникам Северо-Запада, установка которого на улице Савушкина обсуждается с 2021 года.

Заказчик благоустройства — администрация Приморского района. Контракт должны исполнить до 28 июня 2027 года. Его стоимость оценили в 142 млн рублей. Исполнитель пообещал благоустроить сквер за максимальную сумму. Деньги на работы будут выделять из городского бюджета.