Памятник пограничникам и душистые клумбы: у Дацана Гунзэчойнэй разобьют сквер за 142 млн рублей

Заявка на выполнение работ в сквере между улицей Савушкина и Приморским проспектом опубликована на госзакупках. Подрядчика, информация о котором не раскрывается, определили 18 мая — он был единственным участником конкурса и предложил благоустроить сквер за максимальную сумму.

Рендеры: скриншоты из проекта благоустройства на портале «Госзакупки»
Рендеры: скриншоты из проекта благоустройства на портале «Госзакупки»
Рендеры: скриншоты из проекта благоустройства на портале «Госзакупки»

Согласно проекту благоустройства, в сквере появятся новые дорожки, скамейки и урны, а также озеленение. Территорию засадят деревьями и кустарниками, среди них — лиственницы, клены, сирень и спирея. На участках также появятся клумбы, там, среди прочих, будут расти тимьян лимоннопахнущий и тысячелистник. Проект также включает рендеры памятника пограничникам Северо-Запада, установка которого на улице Савушкина обсуждается с 2021 года.

Заказчик благоустройства — администрация Приморского района. Контракт должны исполнить до 28 июня 2027 года. Его стоимость оценили в 142 млн рублей. Исполнитель пообещал благоустроить сквер за максимальную сумму. Деньги на работы будут выделять из городского бюджета.

