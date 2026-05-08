Благоустройство набережной Смоленки в Петербурге могут начать уже в 2026 году

Проекту, по словам чиновника, не помешает участок, где расположен торговый комплекс с рестораном. Как уточнил Разумишкин, вся территория благоустройства поделена на девять участков. Только один из них связан с судебными разбирательствами вокруг ресторана, тогда как остальные уже готовы к следующему этапу работ.

Сейчас для восьми участков предусмотрено финансирование и подготовлены необходимые проектные решения. Если вопрос с проблемной территорией удастся урегулировать в ближайшее время, работы на ней также стартуют в 2026 году. В противном случае благоустройство перенесут на 2027-й.

Ранее Комитет по охране памятников согласовал проект продолжения набережной Макарова (ради нее вырубили парк «Заросли) и строительства моста через Смоленку. Проект предусматривает продление набережной от 2-й линии Васильевского острова до транспортной связи через Серный остров с возведением нового моста.

Стоимость строительства набережной Макарова вместе с мостом через Смоленку оценивается почти в 10 млрд рублей. Завершить все работы планируют к концу апреля 2028 года.