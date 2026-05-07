Сквер Петра Великого в Сестрорецке благоустроят почти за 50 млн рублей. Там сделают пешеходные дорожки и установят скульптуру в виде сердца

На благоустройство общественного пространства на площади Свободы, 1 у берега Сестрорецкого разлива власти готовы направить более 47 млн рублей. Тендер на проведение работ, заказчиком которых выступает администрация Курортного района, разместили на госзакупках 6 мая. Завершить благоустройство планируют к 1 сентября 2026 года.

Фото: скриншоты документов на портале «Госзакупки»
После реконструкции в сквере появятся новые зоны отдыха, современные фонари, скамейки и урны, а также обновленные пешеходные дорожки. Рядом с дворцом бракосочетания планируют создать площадки для фотосессий молодоженов. В проект включены видовые точки с панорамой Сестрорецкого разлива и Петропавловской церкви, а также арт-объект в форме сердца. Кроме того, благоустроят территорию вокруг памятников Петру I и Рабочему Сестрорецкого завода.

В сквере хотят сохранить большую часть существующего озеленения, однако часть растений все же уберут. По проекту предусмотрена пересадка 14 деревьев и 34 кустарников, вырубка 47 деревьев и около 3,7 тысячи кустарников. В сквере высадят новые деревья, кустарники и цветы. Среди них — сакура «Канзан», декоративные яблони, ирга Ламарка, розы, шалфей, спирея и другие растения.

