Площадь Зенита теперь официально появилась на Крестовском острове

Такое название присвоили безымянной площади между Футбольной аллеей, Теннисной аллеей и Велосипедной аллеей в Петроградском районе, следует из постановления на сайте Смольного.

О планах создать площадь Зенита в Смольном рассказали еще в конце ноября прошлого года. Наименование территории приурочили к 100-летию «любимого петербуржцами футбольного клуба “Зенит”», написал тогда вице-губернатор Борис Пиотровский.

В конце апреля петербургская администрация также дала название площади у концертного зала Мариинского театра — ей присвоили имя художественного руководителя Филармонии им. Шостаковича Юрия Темирканова, который ушел из жизни 2 ноября 2023 года.

