В Невском районе утвердили проект нового сквера

На пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов появится полноценное общественное пространство. ГАТИ выдала ордер на проведение работ.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
По данным проекта, сквер Новоселов благоустроят на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов.

В текущий момент это просто транзитная зона, но в ближайшее время здесь обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны. Благоустройство выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Сквер сделают доступным в том числе для маломобильных жителей. Существующие посадки дополнят хвойными деревьями — елями и соснами, рассказали в пресс-службе администрации города.

